أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـطلاب الثانوية العامة 2021 مراجعة في مادة اللغة العربية، من خلال منصة حصص مصر التعليمية، بالإضافة إلى قناة «مدرستنا 2» التعليمية، موضحة فائدة تلك المراجعات لطلاب الصف الثالث الثانوي في التعرف على شكل الأسئلة الجديدة، التي تقيس الفهم لمخرجات التعلم ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الإطلاع عليها وفهمها جيدًا، خاصة في الفترة التي تسبق عقد الامتحانات، لافتة إلى أنه تم توفير مراجعات ونماذج استرشادية في غالبية المقررات الدراسية.

لطلاب الثانوية العامة 2021 مراجعة في مادة اللغة العربية من هــنــا

لطلاب الثانوية العامة 2021 مراجعة في مادة اللغة العربية.. عبر منصة حصص مصر

ونشرت «التعليم» لطلاب الثانوية العامة 2021 مراجعة في مادة اللغة العربية، تشمل جميع الأفرع كالنصوص والقراءة والنحو والقصة والبلاغة، وفقما أعلنت وزارة التربية والتعليم، موضحة أن المراجعات تشمل تدريب الطلاب على طبيعة الأسئلة الموضوعية في فرعي القصة والتعبير، مشددة على ضرورة الاستفادة منها بشكل متواصل، مؤكدة أن المراجعات في حصص مصر تم وضعها بالتنسيق مع العديد من الخبراء المهتمين بالعملية التعليمية

ومن جانبهم، حث العديد من معلمي مادة اللغة العربية الطلاب على ضرورة متابعة مراجعة في مادة اللغة العربية جيدًا.

لطلاب الثانوية العامة 2021 مراجعة في مادة اللغة العربية.. تهدف للتدريب على نمط الأسئلة الجديدة

ويبحث عدد من طلاب الثانوية العامة 2021 عن مراجعة في مادة اللغة العربية، والتي يعقد امتحانها بالنظامين الورقي والإلكتروني في المدارس الحكومية، ووضع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي آليات عديدة ودقيقة لوضع أسئلة موضوعية في الامتحانات النهائية في فرعي القصة والتعبير.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على طلاب الثانوية العامة بضرورة مذاكرة المقررات الدراسية من أكثر من مصدر تعلم لفهم محتوى المقرر بشكل يساعدهم على الإجابة على الأسئلة التي تعتمد على الفهم، مؤكدة أنه حرصت على توفير مراجعات على قناة مدرستنا التعليمية وغيرها من المصادر الرقمية.