خروج ابن إيناس عز الدين من المستشفى

كشفت الفنانة إيناس عز الدين، عن خروج ابنها «محمد»، من المستشفى، مساء اليوم، بعدما شهدت حالته الصحية تحسنًا خلال الساعات الماضية، وذلك حسبما صرحت لـ«الوطن».

وحرصت إيناس عز الدين، على توجيه الشكر إلى الجمهور، وكذلك زملاءها بالوسط الفني، الذين قدموا الدعم والمساندة لها خلال الأيام الأخيرة، والدعاء لابنها.

وكانت إيناس، قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «بحمد ربنا وبشكره على تحسن حالة ابني وعلى حب الناس حوليا، بجد بشكر كل من ساندني وقت مرض ابني وكان هناك عدد كبير يريد زيارته، لكن للأسف ممنوع بسبب ظروف كورونا، حفاظا على صحته، وهذا كان أمر الأطباء، لذلك أعلنت ذلك عبر فيس بوك، حتى أنا، والدته، الأطباء رفضوا دخولي إليه إلا بعد إجراء مسحة كورونا لي للاطمئنان إني سليمة ويمكن مرافقته».

كانت إيناس عز الدين، أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خضوع ابنها لعملية دقيقة في المخ قائلة: «اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب، فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد»، لتجد دعما من الجمهور وعدد من نجوم الوسط، أبرزهم الفنانة وفاء عامر ومحمد فؤاد ونهال عنبر، التي وجهت لهما الشكر عبر الفيسبوك، قائلة: «نهال عنبر وفاء عامر ومحمد فؤاد فؤش.. بشكر حضرتكم جميعًا كل الأصدقاء على كل رسالة ودعوة لابني».