هاشتاج «شكرا يا ريس» و«الجمهورية الجديدة» يتصدران تويتر: «بقينا زي الأمريكان»

اجتاح موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلال الساعات القليلة الماضية، وسميّ «شكرا يا ريس»، و«الجمهورية الجديدة»، حيث عبر رواد موقع التدوينات القصيرة، عن حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفخرهم بالمشروعات القومية التي نفذها الرئيس، خلال فترة حكمه التي امتدت إلى 7 سنوات.

الثقة في الرئيس

وتفاعل المدونون مع «هاشتاج شكرا يا ريس»، حيث قالت لمياء: «أنا فخورة جدا بحضرتك أنك رئيس جمهورية مصر العربية 100 مليون شكرا ياريس، على كل حاجه عملتها وهتعملها لأجل شعبك تحيا مصر»، بينما قال «السيد هندي»: «شكرا يا ريس أثق في حضرتك ثقه عمياء، واثق بأن مصر، إن شاء الله ستكون العضو السادس الدائم في مجلس الأمن.. سطرت إسمك بحروف من الماس.. يا رب أقابلك وأتكلم مع حضرتك».

وقال آخر: «نعم شكرا يا ريس على ما قدمت من نهضة حضرية وحماية 100 مليون من تنظيم إرهابي الإخوان المسلمين، نعم شكرا على كل هذا التقدم في التكنولوجيا والتعليم والصحة والمشروعات القومية الكبرى في الإعمار والبناء والتطور، نعم شكرا على رجوع مصر لقوتها الإقليمية والقارية.. شكرا يا زعيم».

الرئيس مر من هنا

ونشر أحد الحسابات صورة لأحد المشروعات، وعلق عليه قائلا: «عظمة.. كل الحكاية السيسي مر من هنا.. صورة جوية لمشروع طريق محور الحضارات في القاهرة.. ضمن مشاريع شبكة الطرق القومية الجديدة، يربط المحور طريق صلاح سالم بالطريق الدائري، ويمر عموديا على المرحلة الأخرى التي تربط الكورنيش بطريق الأتوستراد».

الجمهورية الجديدة

أما «هاشتاج الجمهورية الجديدة»، فحمل العديد من عبارات الثناء والمدح للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال أحدهم، إن هذه المشروعات جعلت المصريين مثل الأمريكان.

وقال: «زمان لما كنت بتفرج على أفلام أمريكية، ألاقي أي حد ماشي معاه خريطة، كنت بستغرب أوي، وبقول إيه الهبل دا، ودلوقتي من كتر الطرق والمحاور، بقيت محتاج GPS علشان أتحرك، ففهمت الأمريكان كانوا ماشيين بخريطة ليه، شبكة الطرق عندهم ضخمة، بقينا زي الأمريكان، الله يعمر بيتك يا سيسي».