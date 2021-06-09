وزير التعليم: من يحاول الغش في امتحانات الثانوية لا بد أن يدرك العواقب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد في المدارس الحكومية بدون إنترنت داخل المدارس، مؤكدا أنه لا يمكن للطلاب الدخول على مراجع بنك المعرفة أثناء الامتحان بما في ذلك القواميس والمعاجم من أجل تأمين التابلت، موضحا أن الكتاب المدرسي هو المرجع الوحيد المسموح به أثناء الامتحان.

ورد «شوقي» في تصريحات له على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» عبر تطبيق «واتساب»، على معرفة كيفية اختراق الطلاب لنظام التابلت وفتح شبكة الإنترنت، قائلا: «دعونا نترك هذا للمهندسين من الوزارة والجهات السيادية لأن إفشاء هذه المعلومات هنا ليس مفيدا»، مؤكدا أن من يحاول الغش في امتحانات الثانوية العامة لابد أن يدرك أن العواقب وخيمة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم تمنع الغش في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدا أن الإسقاط بذلك على الثانوية العامة غير صحيح لأن امتحانات الثانوية العامة تحظى بأكبر إجراءات تأمينية ممكنة.

وفي سياق متصل، وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أسئلة في مادة الرياضيات فرع الإستاتيكا، على «درس العزوم» في صيغة «اختر الإجابة الصحيحة»، من حلقة «الخلاصة أن» في مادة الرياضيات، للتدريب على طريق حل السؤال وذلك على قناة «مدرستنا 2» التعليمية.

كما كشفت الوزارة، في ضوء دراسة طلاب الصف الثالث الثانوي لعناصر التجربة الشعرية في فرع البلاغة في مادة اللغة العربية، أنه يمكن التعرف على واحد من هذه العناصر وهو الوجدان، فهو يعد من أبرز عناصر التجربة الشعرية، ووجوده يحقق لها الصدق الشعوري، مشيرة إلى أن الخواص البصرية، هي الخواص التي تعتمد على ما يراه الإنسان بعينة في المعدن، مؤكدة على الطلاب بضرورة التعرف على أهم الخواص البصرية للمعدن من حيث اللون، البريق وشفافية المعدن، وذلك من درس الخواص الفيزيائية للمعدن، فى مادة «الجيولوجيا»، على قناة «مدرستنا» التعليمية.