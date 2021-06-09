والد عريس يكشف كواليس وجود «البقرة» في العفش: لغينا النيش واشتريناها

كشف والد العريس الذي جاء له مع عفش العروسة «بقرة»، عن كواليس شراء البقرة وظهورها ضمن قائمة المنقولات في مطبخ عروسه، مؤكدا أن الكثير من المواطنين هاجموه دون أن يعرف الحقيقة وهو ما تسبب في قيامه بمسح الفيديو الذي نشره أثناء وصول البقرة مع المنقولات، مشيرا إلى أنهم أرادوا أن يختصروا في المنقولات «من محتويات النيش وخلافه» وهي الأشياء التي لا يستفيد منها العروسان خاصة في الريف، وفوجئ بوالد العروس يشتري بقرة بما وفره من ثمن المنقولات التي لم يشترها.

والد العريس: لم نبذر في المطبخ والبقرة مشروع العروسين

وقال حمادة العدروسي، «إننا نرى كل يوم التبذير في تجهيز مطبخ العروس، ومن وجهة نظرنا أنها فلوس بتترمي على الأرض ولا يستفيد منها العروسين ولا أهلهم، ولأننا ناس فلاحين، كنا نتحدث عن أن نوفر في تجهيز المطبخ مقابل أن نشتري شيئا فيه منفعة للأسرة، لأننا ضد الغلاء وضد التبذير، ونشتري الأشياء اللازمة فقط، وبدون ترتيب فوجئت بوالد العروسة يختصر في أدوات المطبخ واشترى البقرة ونقلها إلى بيتنا مع العفش».

وأضاف العدروسي لـ«الوطن» أن كثيرا من الناس ضحكوا علينا لأنهم أول مرة يروا هذا الأمر، والكثير هاجمني دون أن يفهم وجهة نظرنا، واعتقدوا أننا نريد من كل عروسة تتزوج أن تشتري بقرة، ولكن وجهة نظرنا أن نختصر في «الكراكيب» ونفعل شيئا مفيدا للعروسين في بداية حياتهم الزوجية.

العدروسي: البقرة تدر كل يوم 6 كيلو لبن

وأشار إلى أن البقرة الآن موجودة في بيتنا ونحلب منها كل يوم 6 كيلو لبن، وهي مشروع انتفع به العريس الذي يعمل عامل بناء، وأنا رجل فلاح، لن يفيدني النيش، ولكن البقرة مفيدة للأسرة جميعا وكل يوم العروسة تحلب البقرة ونشرب منها لبن ونأخذها الى الأرض الزراعية ومشروع يفتح بيت.

وأكد العدروسي، أنه بسبب تجهيز العروس بيوت كتير اتخربت، وناس دخلت السجن بسبب الشيكات لشراء المنقولات، وناس باعوا ذهب العروسة، ومشاكل لا حصر لها، وناس دخلت السجن بسبب تجهيز ابنته، أو ابنه، ولذلك عملنا حملة ضد المغالاة في المهور، و لما الناس شافت البقرة شتموني ومسحت الفيديو.

وأوضح أن العريس تزوج من ابنة خاله وكنا متفقين ألا نسرف في التجهيز.