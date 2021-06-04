«لا تفوتك»..أهم 7 أخبار في المحافظات منها: طالبة التبول ورضيع المقابر

تفردت محافظات مصر خلال 24 ساعة الماضية بأحداث ساخنة، فلليوم الثاني ما تزال أحداث «مذبحة أبو حزام» تسيطر على أخبار محافظة المنيا، وفتحت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تحقيقات موسعة في منع طالبة في الشهادة الإعدادية من الذهاب للحمام حتى تبولت داخل اللجنة، والعثور على طفل رضيع داخل المقابر في الإسماعيلية أثناء دفن طفل غريق بنفس المقبرة، وسقوط مصعد للمرة الثانية خلال أيام في الفيوم، كما ظهر في الدقهلية للمرة الأولى أب يرفض أن يوقع عريس ابنته على قائمة المنقولات والتي كتب فيها «اتق الله في كريمتي»

مذبحة أبو حزام

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 19 متهما من عائلتي السعدية والعوامر المتسببتين في مذبحة أبو حزام بمركز نجع حمادي، بحوزتهم 5 قطع سلاح آلية، وتحقق النيابة العامة معهم، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وضبط المتهمين الرئيسين، كما قررت التحفظ على السيارة الأجرة التي كان يستقلها المجنى عليهم رقم 5732 ص ا ب... التفاصيل من هنــــا

طالبة التبول في امتحانات الإعدادية

أوضح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن العقوبة المتوقعة على المراقبة التي منعت طالبة في الصف الثالث الإعدادي من الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها، أثناء أداء امتحان مادة الجبر، داخل لجنة مدرسة سعد زغلول الإعدادية بالغردقة، هي الإيقاف لمدة شهر، وخصم شهر من راتبها، وهي أقصى عقوبة مقررة في هذه الحالة.. التفاصيل من هنـــا

«صاحبة أشهر قائمة».. والدها اكتفي بـ «اتق الله في كريمتي»

جرى العرف عند المصريين أن الشاب حينما يقبل على الزواج من فتاة، لابد من التوقيع على قائمة منقولات تسمى «القايمة» وهي عبارة عن ورقة مدرج بها جميع الأجهزة الكهربائية والخشبية والمشغولات الذهبية التي أتي بها والد الفتاة والزوج «عفش البيت»، وبمجرد الانتهاء من كتابة تلك الأشياء يقر الزوج باستلامه منقولات الزوجية ويتعهد بحفظها وردها عند الطلب، وبمجرد ما ينشأ نزاع بين الزوجين ويحدث «انفصال» تستلم الزوجة تلك المنقولات الواردة فى القائمة، والقضاء هو الحاكم بينهم... إلا أن الاب صاحب الواقعة اكتفى بكتابة عبارة «اتق الله في ابنتي» التفاصيل من هنـــا

العثور على «طفل المقبرة» بالإسماعيلية

فوجئ أهالي عزبة آدم في الإسماعيلية بوجود طفل رضيع داخل أحد القبورأثناء تشييعهم جثمان طفل غرق، يدعي مهدي سيد محمود، 14 سنة، مقيم بمنطقة «أبو آدم»، بالاسماعيلية، وأثناء تجهيز القبر لدفن الطفل فوجئوا بوجود رضيع حي داخل المقابر، وحينها بدأ الأهالي في ترديد هتاف «الله أكبر.. الله الحافظ»، فيما تطوع أحد الأشخاص لحمل الطفل وإخراجه من داخل القبر ووضعه في قطعة قماش، وتوجه إلى أقرب طبيب للاطمئنان علي صحته واتخاذ الإجراءات اللازمة... التفاصيل من هنــــا

13 مصابا في سقوط مصعدين بمستشفيات الفيوم

شهدت محافظة الفيوم حادثي سقوط أسانسيرين بمستشفيات المحافظة، خلال أقل من أسبوع، أحدهما نتيجة الحمولة الزائدة، والثاني بسبب عدم الصيانة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً، بينهم 5 أطباء، و6 سيدات، واثنين من طواقم التمريض. ... التفاصيل من هنــــا

من بائع حلوى إلى طالب طب

بحث عن لقمة العيش في سن صغيرة، فخرج للعمل كبائع للحلوى في القاهرة، تاركاً ذكرياته في محافظة الفيوم، منذ التحاقه بالصف الأول الإعدادي، لكي يزيل عن كاهل أسرته معاناة المصاريف، ومع دخوله الثانوية العامة، عمل في الجبل والمزارع، كما عمل نجار مسلح، وتحمل مشاق وصعوبات العمل، حتى كلل الله جهوده بالالتحاق بكلية الطب في جامعة الفيوم... التفاصيل من هنـــــا

السجن 3 سنوات لمحام أقام جنحتي خيانة أمانة كذبا بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الربعة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بمعاقبة أحد المحامين حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات، وغيابياً على شقيقين بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليهم من اتهامات بتزوير إيصالات أمانة واستعمالها في إقامة جنحتين كذباً بخيانة أمانة، ومصادرة المحررات المزورة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف... التفاصيل من هنــــا