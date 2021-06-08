حبس سائق جرار قتل فلاحا لخلافات مالية في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، من فك لغز عثور أهالي قرية «منسابة»، التابعة لمركز الفشن، على جثة شاب من أبناء القرية مقيد اليدين، وملفوفة داخل بطانية، وملقاة في بحر اليوسفي، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة سائق جرار، بسبب خلافات مالية بينهما، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بتلقيه بلاغا من أهالي قرية «منسابة»، دائرة المركز، بالعثور على جثة فلاح مقيد اليدين، ملقاة في مياه بحر اليوسفي، وعلى الفور، وجه بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير مباحث المديرية، وقيادة رئيس المباحث، لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وانتقل العميد محمود حاتم، رئيس مباحث جنوب بني سويف، والرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، ومعاونو رئيس المباحث، إلى مكان العثور على الجثة، حيث تبين من تحقيقات وتحريات المباحث، أن الجثة لفلاح يدعى «عثمان م.»، 38 سنة، مقيم بقرية «منسابة»، بدائرة المركز، وبمعاينة الجثة تبين أن المجني عليه مقيد اليدين، وملفوف داخل بطانية، وأنه لا توجد خصومة بين عائلة المجني عليه وأي عائلة أخرى داخل القرية.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء جريمة القتل شابا يُدعى «محمود ح.»، 25 سنة، مقيم بذات القرية، وأن هناك خلافات مالية بينهما، وأن الجاني صدم المجني عليه بجراره الزراعي، أثناء استقلال الأخير دراجة نارية، مما أسفر عن مقتله، وقام بعدها بلف الجثة في بطانية، وألقاها في مياه ترعة بحر اليوسفي، لإبعاد الشبهات عنه.

تم القاء القبض على المتهم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمركز الفشن، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.