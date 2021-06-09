التكلفة وموعد الانتهاء.. كل ما تريد معرفته عن مشروع «الدلتا الجديد»

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، شهدت البلاد تنمية متوالية، وشهد قطاع الزراعة في الفترة الماضية نهضة ومشروعات غير مسبوقة، بواقع 300 مشروع خلال السبع سنوات الماضية سواء مشروعات زراعية أو بحثية أو تنموية، بتكلفة 40 مليار جنيه، وهذه المشروعات لا تشمل المتعلقة باستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وتنمية البحيرات ومعالجة المياه.

وأضاف «القصير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، ويذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن مشروع الدلتا الجديدة عبقري، ومساحته الكلية 2.2 مليون فدان كمشروع تنموي متكامل، سيتم زراعة منه مليون فدان، والمساحة الباقية تتمثل في مشروعات مرتبطة بالثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف.

وأشار إلى أن المليون فدان زراعي صافي يمثل أكثر من 30% من مساحة الدلتا القديمة في وجه بحري، وهذا رقم غير سهل يحتاج لاستثمارات كبيرة، ومتوسط استصلاح الفدان الواحد 250 ألف جنيه بإجمالي 250 مليار جنيه، بخلاف تكاليف محطة المياه.

ولفت إلى أن الفقر المائي في مصر سببه ثبات حصة مياه النيل منذ فترة طويلة، إضافة لاتساع الرقعة الزراعية وعدد السكان عن ذي قبل، وبالتالي الدولة بدأت الدولة في البحث عن تنويع مصادر المياه، ويعتمد المشروع على المياه الجوفية ومعالجة للصرف الزراعي، التي سيتم تجميعها في محطة معالجة قريبة من الحمام لإنتاج 6 ملايين متر مكعب يوميا، بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع سيتم الانتهاء منه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال عامين، وهناك 200 ألف فدان جرى زراعتهم، و250 ألف مستهدف زراعتها حتى نهاية العام الجاري، وبالتدريج يستكمل خلال عامين زراعة باقي المساحات.

وأردف أن المشروع قريب من محافظات الدلتا وشبكة الطرق والموانئ للتصدير، نظرا لأنه سيتم زراعة منتجات استراتيجية مثل القمح والذرة، إضافة لسلع تعطي قدرة تنافسية أكثر وتتميز فيها مصر، وتؤدي لتوفير العملة الصعبةـ خاصة أن السلع المصرية تغزو كل أسواق العالم، ونصدر 250 صنفا لـ 150 سوقا في 38 دولة.