«الزراعة» تكشف تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة: يوفر 5 ملايين فرصة عمل

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة، وموعد الانتهاء منه، فذكر أن مشروع الدلتا الجديدة، يعتبر أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويقع في موقع استراتيجي مهم، يربط بين القاهرة ومواقع الساحل الشمالي الغربي، وقريب من مواقع الدلتا القديمة.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن المشروع كان يحتاج إلى فترة تصل إلى 10 سنوات للانتهاء منه، لكن كانت هناك توجيهات لضغط الفترة الزمنية لمرحلة واحدة يتم الانتهاء منها خلال عامين، مؤكدًا أن مشروع الدلتا الجديدة يعد من أهم المشروعات في مجال توسع مساحة الرقعة الزراعية في مصر.

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع الدلتا الجديدة يعد تنمية كبرى ويرتبط بـ5 محافظات، ومناخ هذه المنطقة هو مناخ البحر المتوسط الذي يسمح بزراعة عدد من المحاصيل الحقلية، كما أن المشروع يوفر ملايين فرص العمل، التي تصل إلى أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأردف الدكتور محمد القرش، أن موقع مشروع الدلتا الجديدة الذي يقع على شريان محور الضبعة استراتيجي في مساحة واحدة، وسيتم زراعة مليون فدان في منطقة واحدة، كما أن إنجازات الدولة عديدة بمجال الزراعة منها توسعة مساحات جديدة للأراضي الزراعية ورفع إنتاجية الأرض.

وتابع: «من أهم المشروعات التي قامت بها الدولة منها مشروع المليون ونصف فدان ومشروع البتلو ومشروع الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات لتطوير قدرات الفلاحين التسويقية وميكنة عملية التحول الرقمي، وزارة الزراعة أنه لا تزال المشروعات مستمرة بفضل سواعد أبناء الوطن والقيادة السياسية».