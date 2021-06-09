وزير الزراعة: منتجاتنا تغزو كل أسواق العالم ونصدر 200 صنف في 38 دولة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تتصدر قائمة تصدير الموالح في العالم قبل إسبانيا التي كانت تتبوأ هذا العرش منذ سنوات لدرجة أنها بدأت في استيراد الموالح من مصر، وفي العام الماضي تم تصدير 5.2 مليون طن ما يعادل 33 مليار جنيه، أي 2.2 مليار دولار .

وأضاف «القصير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، ويذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن السلع المصرية تغزو كل أسواق العالم، ونصدر 250 صنفا لـ 150 سوقا في 38 دولة.

وأوضح أن بالرغم من ظروف كورونا وتباطؤ حركة التجارة الدولية والشحن، صدَّرت مصر في النصف الأول من العام الجاري حوالي 3.5 مليون طن، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، ومتبقى النصف الآخر من العام ونأمل في زيادة هذا الرقم.

وأشار إلى مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، الذي شهد عصره تنمية متوالية، وشهد قطاع الزراعة في الفترة الماضية نهضة ومشروعات غير مسبوقة، بواقع 300 مشروع خلال السبع سنوات الماضية سواء مشروعات زراعية أو بحثية أو تنموية، بتكلفة 40 مليار جنيه، وهذه المشروعات لا تشمل المتعلقة باستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وتنمية البحيرات ومعالجة المياه.

أن مشروع الدلتا الجديدة عبقري، ومساحته الكلية 2.2 مليون فدان كمشروع تنموي متكامل، سيتم زراعة منه مليون فدان، والمساحة الباقية تتمثل في مشروعات مرتبطة بالثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف.

ولفت إلى أن المليون فدان زراعي صافي يمثل أكثر من 30% من مساحة الدلتا القديمة في وجه بحري، وهذا رقم غير سهل يحتاج لاستثمارات كبيرة، ومتوسط استصلاح الفدان الواحد 250 ألف جنيه بإجمالي 250 مليار جنيه، بخلاف تكاليف محطة المياه.