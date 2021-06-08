«الزراعة»: حققنا الاكتفاء الذاتي من الاستزراع السمكي في المياه العذبة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مجال الاستزراع السمكي مهم جدا في توفير الغذاء للمصريين، حيث تعتبر الأسماك بديلا جيدا للبروتين الحيواني، وهي صحية بشكل أكبر، وفوائدها مرتفعة، وتساعد في تحقيق الأمن الغذائي، ورغم أنها تعيش في المياه إلا أنها ليست مستهلكة للمياه كثيرا، إضافة إلى أن مصر لديها الكثير من المسطحات المائية والبحار التي تساعد في الاستزراع السمكي، مشدد على أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في أسماك المياه العذبة، وتصدرها أيضا، وقريبا سيكون هناك اكتفاء ذاتي في أنواع الأسماك الأخرى.

وأضاف «القرش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن مصر تتوسع في الاستزراع السمكي، وهناك تطوير للبحيرات، وإنشاء للمزارع السمكية في البحار مثل بركة غليون، ومزارع الفيروز في قناة السويس، وتم تطوير كل البحيرات المصرية بالكامل، موضحا أن مصر نقلت خبراتها للأشقاء في الدول الأفريقية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر تعمل في الاستزراع السمكي في المياه العذبة بشكل جيد جدا، كما تعمل على تطهير المياه ما يساعد على توفير أسماك عالية الجودة، إضافة إلى الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال، وكل هذا يساهم في زيادة حجم الإنتاج.

هذا، وتعتبر الأسماك من أهم المصادر الغذائية للإنسان، إذ تحتوي على البروتين والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، وساهمت الزيادة السكانية، والصيد الجائر، والتلوث البحري، إضافة إلى زيادة الطلب على الكائنات البحرية وسد احتياجات السوق المحلي من الأسماك الطازجة، إلى البحث عن بدائل أخرى لإنتاج السمك، وهنا برزت أهمية وضرورة تطوير عملية الاستزراع السمكي، عن طريق استخدام أحدث الوسائل التقنية لتوفير الأمن الغذائي.

ويعني الاستزراع السمكي، تربية الأحياء المائية تحت ظروف بيئية وتحت إدارة سيطرة الإنسان، أو بمعنى أبسط هو الزراعة تحت الماء وتوفير الظروف البيئية المناسبة.