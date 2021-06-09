عبدالمنعم سعيد: السيسي أول رئيس مصري يشير في خطاباته للمؤلفين والكُتاب

قال عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى حكم مصر في وقت صعب، حيث كانت البلاد تُعاني من تدهور بسبب ثورة يناير والأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك جهاز الدولة كان به عوار كبير ويُعاني من مشكلة كفاءة وسرعة، وشهدت البلاد بدايات للإرهاب بسبب النفوذ الخاص بجماعة الإخوان.

وأضاف «سعيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار في بعض خطاباته لكتابات جمال حمدان ومحمد حسنين هيكل، متابعا: «وأعتقد أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري أنا أعرفه يشير في خطاب له إلى كاتب أو مؤلف أو فيلسوف كما أشار لجمال حمدان، ولم يفعلها من قبل أي رئيس سواء كان عبد الناصر أو مبارك أو السادات».

وأوضح أن الرئيس السيسي خلال الـ 7 أعوام الماضية أضاف قيماً كبيرة لبناء شخصية مصرية مؤمنة للعمل، فإنه إذا ما أرادت مصر أن تصل لمكانتها التي تستحقها يستوجب ذلك عملا وإخلاصا شديداً، لذا نرى شباب مصر هو من يبني المدن والدلتا وحفر الأنفاق.