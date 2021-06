هل يسبب الصفع بالقلم عدوى كورونا إذا كان المعتدي مصابا؟.. طبيب يرد

حاجز حديدي قصير لا يزيد طوله عن متر، جرى إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليحيي الحشد الكبير الذي كان في انتظاره، وإذا بشاب في مقدمتهم يمسك ساعده الأيمن ويصرخ في وجهه «تسقط الماكرونية»، ثم وجه صفعة قوية على خده الأيسر، كان ذلك هو الحدث الأبرز في فرنسا صباح أمس، والذي ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واكتمل بتدخل حراس ماكرون على الفور، حيث ألقوا القبض على الشاب وآخر كان معه، وسارع حراس آخرون إلى نقل الرئيس إلى مكان آمن.

صفع ماكرون، كان حديث السوشيال ميديا في الساعات الماضية، البعض تناوله من جانب أنه موقف محرج تعرض له الرئيس الفرنسي، والبعض الآخر تساءل حول إمكانية إصابة ماكرون بفيروس كورونا بسبب تلك الصفعة، حال كان الشخص المعتدي مصابا بفيروس كورونا «كوفيد19».

وللإجابة عن هذا السؤال، قال الدكتور حسني سلامة أستاذ الأمراض المعدية والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، إنه من المعروف أن فيروس كورونا ينتقل بين الأشخاص عن طريق الرذاذ والنفس أو لمس سطح عليه أجزاء من الفيروس، ولكن أمر الصفعة اختلط على البعض لأنه جديد فقط ولكنه يخضع لقانون انتشار العدوى الطبيعي.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن الصفع يتطلب ملامسة اليد للشيء المصفوع، وفي الواقعة المذكورة، لمس الشخص المجهول وجه المصفوع، وإذا كان مصابا بكورونا فمن الطبيعي أن يحمل جسده جزيئات الفيروس، وخاصة اليدين لأنها المتحرك الدائم للأنف والفم، على الرغم من كون المعتدي مرتديًا لكمامة، لذا من المؤكد أنه سينقل العدوى لمن صفعه.

BREAKING: Macron slapped in the face



Via @ConflitsFrance pic.twitter.com/1L7eYTsvDR