9 أهداف لمشروع الدلتا الجديدة: أمن غذائي وفرص عمل وخلق مجتمعات جديدة

إنجازات ضخمة شهدها القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية نظرًا لاعتبار الزراعة من ملفات الأمن القومي المصري والتي وضعت القيادة على عاتقها مسؤولية تطويرها وزيادة مساحة الأراضي المنزرعة بعدد من المشروعات آخرهم مشروع الدلتا الجديد.

الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي تحدث في تصريحات تلفزيونية له عن مشروع الدلتا الجديدة، معتبرًا أنه مشروع عملاق تم اختيار مكانه بطريقة عبقرية، مشيدًا بالدعم الرئاسي لتنفيذ مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وذلك لتحقيق الأمن الغذائي.

وذكر مستشار وزير الزراعة أهداف المشروع التي نرصدها لكم كما يلي:

1-يهدف المشروع بالأساس لتعويض الأراضي الزراعية التي فقدت في الدلتا ووادي النيل.

2-يهدف المشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من المنتجات الزراعية.

3-يهدف المشروع لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

4-يهدف المشروع لتقليل فاتورة الاستيراد خاصة لبعض المحاصيل التي تاعني فجوة بين الانتاج والاستهلاك مثل القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والفول والعدس.

5-يهدف المشروع لتوفير فرص عمل جديدة للشباب حيث تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان ويهدف لاقامة مجتمع مكون من 5 ملايين شخص.

6-يهدف المشروع لإقامة تنمية متكاملة زاحفة قريبة من العمران القريب لـ5 محافظات.

7-يهدف المشروع لعمل محاور جديدة وشبكة طرق للموانئ البحرية والبرية والجوية لزيادة فرص التصدير.

8-يهدف المشروع لخلق مجتمعات جديدة لها طابع زراعي صناعي.

9-يهدف المشروع لإقامة مجتمعات صناعية تحويلة للمنتجات الزراعية لتعظيم القيمة المضافة.