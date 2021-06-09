القابضه للمياه: تركيب 710 ألف قطعة موفرة لترشيد الاستهلاك بالمحافظات

انتهت فروع شركات مياه الشرب بالمحافظات من تركيب وبيع 710 ألف قطع موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس والمنازل والجهات الحكوميه ضمن الخطة الإستراتيجية لترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظا على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياة وتنفيذا للبرتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي من خلال بيع القطع الموفرة للجمهور في 232 مراكز خدمة للعملاء على مستوى الجمهورية.

الأعمال تتم بشكل يومي عبر فرق صيانة مدربة

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه تم تركيب 14774 قطعة موفرة للمياه بنطاق أحياء محافظة القاهرة لـ368 مسجدا أهليا و105 كنيسة للحد من إهدار المياه بدور العبادة بالعاصمة، لافتا إلي أن الأعمال تتم بشكل يومي عن طريق فرق صيانة مدربة تابعة للشركة وبالتنسيق مع مندوبى الأحياء وأخصائي التوعية بالشركة وجاري استكمال تركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس التابعة لكل حي.

القطع الموفرة بالمنازل تستهدف خفض نسبة الإستهلاك

ومن جانبه، أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة قامت بتركيب 14613 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس بنطاق محافظة الجيزة بالتعاون مع الأحياء ومجالس المدن بالمحافظة، لافتا إلي قيام فريق التوعية بالشركة بإعداد ملصقات يتم لصقها في أماكن تركيب القطع الموفرة وكذلك بمراكز خدمة العملاء.

وطالب بدوي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الموفرة بالمنازل كونها تستهدف خفض نسبة الإستهلاك إلي ما يقرب من 45% الى 60% من الاستهلاك والذى ينعكس أيضاً على قيمة فاتورة المياه.

التعاقد مع الأندية ومراكز الشباب لتركيب القطع الموفرة

بينما كشف المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تركيب وبيع 366 ألف قطعة موفرة للمياه بالمحافظة، مشيرا إلي أنه تم تركيب أكثر من 325 ألف قطعة موفرة للمواطنين للاستخدام المنزلى و 22 ألف قطعة بالشركات الحكومية و11 ألف بالمنشأت التعليمة وتركيب نحو 20 ألف قطعة موفرة بـ475 مسجد وكنيسة إضافه إلي التعاقد مع الأندية ومراكز الشباب وتركيب 2000 قطعة وأكثر من عشرة آلاف قطعة موفرة لشركات القطاع الخاص.

القطع الموفرة أحد الحلول العلمية لترشيد المياه

وأوضح الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه تم تركيب وبيع 45800 ألف قطعة موفرة للمياه، لافتا إلي أن تركيب القطع الموفرة أصبحت ضرورة ملحة وأحد الحلول العلمية لترشيد المياه من خلال قطع تتحكم فى ضغط الماء بالشكل الذى يجعل معدل التدفق ثابت.