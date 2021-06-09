«الصحة الفلسطينية»: نحول 2000 مريض شهريا إلى مصر.. فيديو

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جاء في ظل الحصار المطبق على القطاع، والذي جعل المنظومة الصحية في حالة عوز كبير من الأدوية والمستهلكات الطبية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «خلال العدوان الإسرائيلي كانت وزارة الصحة تعاني من نقص 45% من الأدوية الأساسية و33% من المستهلكات الطبية وكذلك 56% من لوازم المختبرات وبنوك الدم وذلك خلال 15 عاما بشكل غير قانوني وإنساني».

وتابع الدكتور أشرف القدرة: «العدوان الإسرائيلي عندما بدأ على القطاع كان يدرك تماما أن المنظومة الصحية منهكة بفعل الحصار الإسرائيلي، وأدى الحصار إلى زيادة العبء على المنظومة الصحية».

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية: «نحول 2000 مريض شهريا إلى مصر أو الداخل الفلسطيني المحتل بسبب سياسات سلطات الاحتلال وحصاره على غزة، وخلال العدوان حاول الاحتلال أن يضغط على المنظومة الصحية بشكل كبير سواء باستهداف المدنيين العُزل وزيادة عدد الضحايا من الشهداء والجرحى وضرب الطرق المؤدية إلى مناطق الاستهداف حتى لا تصل الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني لإخلاء الضحايا».

وأوضح «القدرة» أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق المعابر المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي لعدم السماح بإدخال القوافل الإغاثية والطبية إلى القطاع أو إفساح المجال أمام المرضى والجرحى لمغادرة قطاع غزة أو استكمال علاجهم إلى الداخل الفلسطيني المحتل.