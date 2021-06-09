السجن 5 سنوات لمتهمين شرعا في قتل جارهما بالشرقية: «ضربوه في بيته»

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها مساء أمس، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل جارهما وإصابته بعاهه مستديمة، إثر وقوع مشاجرة بينهم بإحدى القرى التابعة لمركز ديرب نجم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سراج الدين محمد، والمستشار أحمد سمير سليم، وسكرتارية فيليبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 1434 لسنة 2020 جنايات مركز ديرب نجم والمقيدة برقم 2192 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بضبط «محمود . ع . أ»، (محبوس)، 32 سنة، سائق ومقيم بمركز ديرب نجم، و«عبد المجيد ع. أ»، 35 سنة، صاحب محل فراخ ومقيم مركز ديرب نجم بتهمة الشروع في قتل المجني عليه «عبد الكريم . ح . ع»، عمدًا بأن قاما بالتعدي على المجني عليه مستخدمين سلاحًا أبيض «سكين»، وأداة خشبية والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بنسبة 100%، وقصدا إلى إزهاق روحه.

وتبين من تحريات الشرطة حدوث مشادة بين المجني عليه والمتهمين، تطورت لحدوث مشاجرة فيما بينهم، توجه على إثرها المتهمان إلى منزل المجني عليه وتعديا عليه بالضرب، وأحدثا إصابته التي نتج عنها إصابته بعاهه مستديمة، وتم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقزيق التي أصدرت قرارها المتقدم.