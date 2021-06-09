السجن 10 سنوات لمتهم وابنه أصابا عاملا بعاهة مستديمة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، مساء أمس، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن 10 سنوات لكل منهما «غيابيًا»، بتهمة التعدي على عامل زراعي وإصابته بعاهة مستديمة، بسبب خلافات بينهم بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سراج الدين محمد، والمستشار أحمد سمير سليم، وسكرتارية فيليبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 2155 لسنة 2020 جنايات والمقيدة برقم 1629 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق كفر صقر، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة كفر صقر يفيد باتهام كل من «محمود . إ . ع . س . أ»، وابنه «محمد» بالتعدي بالضرب على المجني عليه «رمضان . ف . أ . ع»، 35 سنة، عامل زراعي مقيم بقرية الفلاحة التابعة لمركز كفر صقر عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ضربه، وأعدوا لذلك الغرض أداة خشبية، وما أن ظفرا به لدى وجوده بالطريق العام حتى عاجلة الثاني بضربة استقرت في رأسه، وكال له الأول ضربة بيده استقرت بالوجه، ما أدى لإصابته بعاهة مستديمة تمثلت في فقد جزء من الجمجمة وانخساف بالعظام، وكذلك الإصابة بالشق الأيمن من الجسم، وقُدرت العاهة بحوالي 80%.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.