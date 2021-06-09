تعليم المنوفية : 99.60 % نسبة الحضور في امتحان الدراسات

قال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن نسبة الحضور لطلاب الشهادة الإعدادية العامة الذين حضروا اختبار الدور الأول لليوم الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية اليوم الاربعاء بلغت 99.60% من إجمالي عدد الطلاب .

وعلى صعيد متابعة انتظام وانضباط العملية الامتحانية باللجان، تفقد مدير المديرية بعض اللجان الامتحانية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، اليوم، بينها: «لجنة المساعي الإعدادية القديمة للبنات ــ لجنة الإعدادية القديمة للبنين ـــ لجنة حسين الغراب الإعدادية الخاصة ـــ لجنة الشهيد الجندي الإعدادية»، حيث اطمأن على انتظام وانضباط الطلاب داخل اللجان كما اطمأن على خلو أوراق الأسئلة من أية مشاكل فنية مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم ترد إليها أية شكاوى من الامتحان أو اية معوقات تعرقل سير العملية الامتحانية .

وخلال الجولة التفقدية للجنة المساعي الإعدادية القديمة للبنات استمع مدير المديرية لبعض شكاوى أولياء الأمور عن امتحان اللغة الانجليزية خارج مقر اللجنة حيث طمأنهم وأكد لهم ما اتخذته المديرية من قرارات لصالح الطلاب .

كان مدير تعليم المنوفية، تابع فجر اليوم الاربعاء توزيع صناديق أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية من داخل ديوان المديرية بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية وتواجد أمني لتأمين وصول سيارات نقل الصناديق لمراكز التوزيع بدواوين الإدارات وفي ذات السياق تابع مدير المديرية توزيع صناديق الأسئلة العملية والمعملية لشهادة الدبلومات الفنية لمختلف نوعياته .