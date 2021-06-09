محافظ أسوان يتابع مشروعات إنشاء كبارى السيل الجديد والمضيق للسيارات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية اليوم، أبرزها الكوبرى العلوي للسيارات والمشاه أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 130 مليون جنيه وبطول 750 متر وبإرتفاع 6 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر.

كوبري أعلى مزلقان المضيق

كما تابع مشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمدينة كلابشة على طريق أسوان / القاهرة الزراعي بتكلفة 210 ملايين جنيه وبطول 1000 متر وبإرتفاع 6 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر.

جهود وزارة النقل

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة النقل والطفرة غير المسبوقة بقيادة الفريق كامل الوزير في إنشاء المحاور التنموية والكباري، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة العديد من الطرق السريعة الطولية والعرضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد شرايين التنمية والعمران.

كوبري المضيق

من جانبه أوضح المهندس عيد كرومر مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى أنه جارى إنشاء كوبرى المضيق بنسبة تنفيذ 10 % فيما سيتم البدء في كوبرى السيل الجديد الشهر المقبل ضمن خطة العام المالى القادم 2021 / 2022، وروعى إنشاءه أمام مدخل الصداقة الجديدة لتفادى المباني والعمارات السكنية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد للصرف الصحى المتجهة إلى محطات المعالجة بكيما.

أعمال صيانة الكباري

وأكد كرومر البدء فى تنفيذ أعمال صيانة الكبارى العلوية للسيارات بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه منها كوبرى إدفو أعلى مجرى نهر النيل، بجانب كبارى الدكة و كوم أمبو ، علاوة على كوبرى كوبرى أسوان الملجم، فضلاً عن كوبرى مفيض توشكى حيث تشمل الأعمال صيانة الفواصل والبردورات والأسوار والدهانات وإعادة الرصف.