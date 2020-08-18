وزير النقل يكشف سبب تعرضه لآلام في الظهر: اتزحلقت على كوبري في أسوان

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، تفاصيل تّعرضه لآلام في الظهر خلال الفترة الماضية، دخل على أثرها المستشفى، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".

ووجه "كامل"، الشكر والتقدير لكل المصريين الذين شعروا بالقلق وسألوا عليه، موضحًا أنه عانى من آلام في الظهر ولكن في وقت سابق وليس الآن، "أنا دلوقتي زي الفل وماشي كويس جدًا"، مؤكدًا أن الإصابة جاءت نتيجة مباشرة عمله.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه كان يتفقد بشكل أسبوعي كوبري كلبشة في أسوان، من أجل التجهيز للافتتاح، على أن يتم افتتاحه خلال الشهر القادم، "رجلي اتزحلقت من على الكوبري والحمد لله قمت بالسلامة، يعني كنت بشتغل الحمد لله والإصابة جات بنتيجة".

وأوضح أنه كان يقوم بزيارة أسبوعية لأسوان وسمالوط من أجل تجهيز محاور النيل، حتى لا يعتقد أهالينا في الصعيد أن الدولة تقوم بعمل كباري وأنفاق وطرق في القاهرة والجيزة فقط، "فيه في مصر ملايين كامل الوزير، وإن شاء الله نبقى زي ألمانيا وأحسن من المانيا".