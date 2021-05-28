وزير الإنتاج الحربي يناقش مع «كوريا الجنوبية» سبل تعزيز التعاون

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) بكوريا الجنوبية والوفد المرافق؛ لمناقشة محاور التعاون الثنائى بعدد من مجالات التصنيع المشترك.

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور السيد سفير دولة كوريا الجنوبية، المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.

ورحب الوزير، بالوفد الكوري، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين في ظل التقارب في وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين، وتشهد تطورًا في دفع العلاقات الثنائية في الوقت الراهن.

وناقش الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة على الصعيدين العسكري والمدني، وخلال اللقاء تم توجيه الدعوة للشركات الكورية للمشاركة في معرض «EDEX 2021» المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر 2021.