عاجل.. الصحة تعلن عن 9 أماكن جديدة لتوفير لقاحات كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عن عمل الوزارة على توفير اللقاحات في 9 أماكن جديدة في الفترة المقبلة، وجاءت كالآتي:

1- المدارس.

2- الجامعات.

3- المطارات.

4- أماكن تواجد أصحاب المعاشات.

5- الموانئ.

6- المناطق الصناعية.

7- أماكن تواجد العاملين بالقطاع السياحي.

8- مراكز غسيل الكلى.

9- خدمة توصيل اللقاح لغير القادرين على الحركة.