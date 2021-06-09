عاجل.. الصحة تعلن عن 9 أماكن جديدة لتوفير لقاحات كورونا
كتب:
محمد مجدي
12:41 م | الأربعاء 09 يونيو 2021
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عن عمل الوزارة على توفير اللقاحات في 9 أماكن جديدة في الفترة المقبلة، وجاءت كالآتي:
1- المدارس.
2- الجامعات.
3- المطارات.
4- أماكن تواجد أصحاب المعاشات.
5- الموانئ.
6- المناطق الصناعية.
7- أماكن تواجد العاملين بالقطاع السياحي.
8- مراكز غسيل الكلى.
9- خدمة توصيل اللقاح لغير القادرين على الحركة.