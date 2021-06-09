«الصحة» توجه رسالة للمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين وعدم التواجد في أماكن مزدحمة، لافتة في منشور توعوي لها، إلى أن اللقاح لا يعطي مناعة 100% ولكنه يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة.

«الصحة» تطالب بضرورة الإسراع في التسجيل على لقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وأكدت وزارة الصحة والسكان إن التطعيم سيتم الحصول عليه بعد الحجز على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال اي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك ردا على أحد استفسارات المواطنين وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار لقاحات كورونا داخل الصيدليات، وشددت وزارة الصحة والسكان على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين وسنتخذ الوزارة كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين.