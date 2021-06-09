مصدر بـ«الصحة» يحسم الجدل حول تطعيم السيدات الحوامل بلقاح كورونا

حسم مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، الجدل القائم حول تطعيم السيدات الحوامل بلقاح كورونا، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه حتى الآن لم تعطي السيدات الحوامل لقاح كورونا، مشيرا إلى أن التجارب السريرية التي أجريت على اللقاحات المعتمدة لم تجر على الحوامل لذلك تحسبا لأي شيء لم يحصلوا على اللقاح.

الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا

وتابع المصدر أنه ليس فقط السيدات الحوامل ولكن المرضعات والأطفال حتى سن 18 عام، مشيرا إلى أن اللقاحات لباقي الفئات العمرية مهمة ولابد من أخذها رغم أنها ليست إجبارية ولكنها التزام أخلاقي تجاه الدولة للسيطرة على الفيروس والحد من انتشار العدوى.

وعن حقيقة إعطاء جرعة ثالثة للقاح كورونا للمواطنين، أشار المصدر إلى أن هذا الموضوع محل دراسة، حيث أنه يهدف إلى تقوية المناعة تجاه الفيروس، ولكن حتى الآن ما زال المواطن يحصل على جرعتين من اللقاح يفضل بينهم مدة زمنية يتم متابعته من خلال فريق طبي لمعرفة الأعراض الجانبية التي ظهرت عليه.

وناشدت المصدر المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكثر من 40% من المواكنين بنهاية العام الجاري.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا على أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات.