طلاب الشهادة الإعدادية عن امتحان الهندسة: سهل ومن المقرر الدراسي

أشاد عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي، بمستوى امتحان الهندسة اليوم، موضحين أنّه جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يشمل أي أجزاء من خارج المقرر الدراسي، والأسئلة تعتمد على التفكير والفهمن حيث كشف الطالب زياد خالد، من الصف الثالث الإعدادي 2021، عن أنّ امتحان الهندسة الذي عقد اليوم في مدارس محافظة الجيزة، جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشمل أي أسئلة معقدة أو من خارج المقرر الدراسي.

وأضاف خالد لـ«الوطن»، أنّ الامتحان تناول جميع أجزء المقر الدراسي دون تعقيد، والأسئلة كانت موزعة على الوقت المخصص للإجابة بشكل جيد، لافتا إلى أنّ اللجنة الامتحانية طبقت جميع الإجراءات الوقائية بشكل جيد.

وتابعت الطالبة نور خالد، التي أدت الامتحان في مدرسة المعرفة الرسمية بمحافظة الجيزة، أنّ الامتحان كان متعدد الأسئلة عن الامتحانات السابقة وتحتاج إلى تفكير جيد، موضحة أنّ مجمل الامتحان جاء متوسطا، متمنية أن يكون هناك مراعاة في التصحيح.

وفي سياق متصل، كشف مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ طلاب الشهادة الإعدادية أدوا اليوم امتحان مادة الهندسة، وسط إجراءات وقائية مكثفة، موضحا أنّ الامتحان خاطب الطالب المتوسط وجاء من داخل المنهج، والورقة الامتحانية خلت من أي أخطاء.

وأضاف في بيان له، أنّه لم يتم رصد أي شكوى من أولياء الأمور، مؤكدا أن إجمالي عدد الطلاب على مستوى المحافظة الذين أدوا الامتحان 163056 طالبا وطالبة، جرى تقسيمهم على 656 لجنة بجميع مدارس المحافظة.

وتابع مدير المديرية، أنّ جرى التنبيه على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وتوفير الكمامات للطلاب الذين حضروا دون كمامة، وجرى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بتكثيف تفقد اللجان الامتحانية يوميا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات.

ولفت إلى ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وتعقيم مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بإرتداء الكمامة للجميع.