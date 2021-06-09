«أحمد» يبرع في نحت التراث الشعبي.. أسعار القطعة تبدأ من 25 جنيها

قطع وأشكال متنوعة من الخزف والفخار، تحكي تراث الشارع المصري القديم، والتراث الشعبي مثل «السقا» و«بائع العرقسوس» و«الفلاحة»، وغيرهم من المعروضات التي تجذب الانتباه بمجرد المرور أمامها، في معرض «ديارنا» للأثاث والمفروشات.

أحمد وحيد يبلغ من العمر 34 عاما، أحد المشاركين بمعرض «ديارنا»، ويعمل في صناعة الفخار منذ سنوات، يقول إنه تعلمها من أخيه الذي يعمل بها منذ أكثر من 25 عاما، ليشتركوا معا في عمل مشروع خاص بهم يسمى «فازة آند تمثال».

يتابع «وحيد» لـ«الوطن»: «أنشأت أتيليه يضم العديد من الفنانين الذين يجيدون صناعة الأنتيكات اليدوية، التي تعتمد على التراث المصري، مشيرا إلى أنه برع في هذا الفن معتمدا على موهبته»، لافتا إلى أنه بدأ صناعة التماثيل والأنتيكات معتمدا على الفخار والفايزر، حيث يتم عمل تماثيل من مادة الفايزر، لأنها أقوى نوعا ما من الفخار، فيبدأ بتخيل المنتج ثم يحوله لفايزر أو فخار، لافتا إلى أن مادة الفايزر تقبل ألوان بجودة أعلى، كما أن وزنه أخف فيساعدهم على التصدير للخارج.

يعتمد أحمد وحيد على التراث المصري في نحت التماثيل، مثل بائع العرقسوس المتجول السقا، الفلاحين والفلاحات والجلوس على المقاهي في الحارة الشعبية، البائعين المتجولين بالشارع، بالإضافة لنحت بعض الفنانين مثل أم كلثوم.

يشير الفنان الشاب إلى أن المنتجات التراثية تلقى إقبالا كبيرا من الجمهور، موضحا أنه يصمم أشكالا لبعض الحيوانات الأفريقية والآسيوية.

ولفت إلى أنه شارك في معرض ديارنا للمرة الثانية، مؤكدا أنه يقدم أسعار مخفضة، في إطار خطة الوزارة لمساعدة الشباب المقبل على الزواج، «القطعة عندنا بتبدأ بـ25 جنيه، وأعلى قطعة 200 جنيه».

وأوضح أحمد وحيد، أن شغل الأنتيكات والديكورات يكمل معرض الأثاث، مشيرا إلى أن المعرض نوع من أنواع المساهمة من وزارة التضامن، من خلال تقديم المعروضات بأسعار مخفضة للشباب لتحفيزهم على بناء أسر سليمة وعدم الإحجام عن الزواج.

وكانت وزارة التضامن قد أكدت أن معرض «ديارنا» يدعم الأسر غير القادرة على إتمام الزواج، إضافة إلى خفض نسبة المواطنين المُعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، كما يستهدف المعرض تسويق برنامج «مودة» لتوعية المقبلين على الزواج.