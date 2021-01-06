«المعلمين» تكشف سبب تأخر صرف معاشات الأعضاء: نحتاج لـ135 مليون جنيه

علق خلف الزناتي، نقيب المعلمين، على تأخر صرف معاشات المعلمين، قائلا إنّ الصرف من النقابة يكون على 4 دفعات في العام، تفصل بين كل منها 3 أشهر، موضحا أنّ النقابة تصرف معاشات الأعضاء في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، بقيمة 360 جنيها كل 3 أشهر، بمعدل 120 جنيها في الشهر، لصالح 550 ألف حالة معاش من أعضاء النقابة، والتي تصرف من خزينة صندوق المعاشات 135 مليون جنيه للدفعة الواحدة، وأكثر من نصف مليار جنيه في السنة.

وأضاف نقيب المعلمين، لـ«الوطن»، أنّ أعداد المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، يزيد كل شهر من 4000 إلى 5000 شهريا، في المقابل لم يتم تعيين جديد لإدخال اشتراكات وموارد للنقابة سوى الـ30 ألف معلم الذين تم تعيينهم مؤخرا.

تعديل موارد النقابة

وتابع: «نحتاج إلى تعديل موارد النقابة، ونسعى لذلك بكل الطرق الممكنة، فلدينا عجزا في تلك الموارد، وحاليا نخصم 4.5 جنيه من راتب المعلم لصالح النقابة، وهو مبلغ زهيد، لذلك أجرينا تعديلا في قانون نقابة المعلمين، لخصم 2% من أساسي راتب المعلم، إلا أنّ القانون ما زال في مرحلة المناقشة داخل لجنة التعليم بمجلس النواب ومنتظر إقراره والتصويت عليه في الجلسة العامة عقب عودة جلسات البرلمان».

صرف معاشات الورثة

وأشار الزناتي إلى أنّه سيتم صرف معاشات الورثة للحالات التي استوفت أوراقها في مواعيدها، لافتا إلى أنّ النقابة تسعى لتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك من خلال موارد النقابة، وجرى التنسيق مع بنك الإسكان والتعمير لإنهاء إجراءات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، مشيرا إلى أنّ الصرف سيتم وفقا لمواعيد محددة لمنع التكدس أمام الماكينات لتفادي زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة.