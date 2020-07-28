بدء صرف معاشات الدفعة المستحقة لورثة المعلمين غدا

أعلنت نقابة المهن التعليمية، عن بدء صرف دفعة المعاشات المستحقة لورثة المعلمين الذين يستحقون الصرف، غدا الأربعاء.

وكان خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أصدر تعليمات مشددة للمسؤولين عن المعاشات بالنقابة العامة للمهن التعليمية بضرورة توفير المبالغ اللازمة للدفعة المستحقة لمعاشات الورثة ليتم صرفها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت النقابة من توفير المبالغ اللازمة وتوفير دفعة المعاشات ليبدأ صرفها بدءا من الغد.