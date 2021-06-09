«إلحاق العمالة بالخارج»: نعاني من أزمة في سفر المصريين للعمل بالسعودية

نفى حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، حدوث أي تطور حول مصير سفر العمالة المصرية للسعودية، متمنيا وجود حل عاجل لأكثر من 70 ألف عامل مصري حصلوا على تأشيرات عمل جديدة للسعودية، ولم يتمكنوا من السفر منذ 9 فبراير الماضي، مطالبا وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة الطاحنة، حتى لا تفقد العمالة المصرية فرص عملها بعد حصولهم على تأشيرات عمل بالفعل.

وقال حمدي إمام في تصريحات لـ«الوطن»، إن 70 ألف عامل مصري حصلوا على تأشيرات عمل للسعودية، منذ تاريخ الإغلاق الثاني لجائحة كورونا في 9 فبراير الماضي، ولم يتمكنوا من السفر، ومهددين بفقد فرص عملهم في السعودية، وإعادة الإجراءات اللازمة كلها مرة أخرى وبتكلفة جديدة، وبعضهم أعاد بالفعل إجراءات ومستندات السفر منذ التعليق الأول في مارس 2020.

ووجه رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، نداء إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للسماح لتلك العمالة بالتطعيم بلقاح جونسون المعتمد في السعودية ضمن 4 لقاحات هي فايزر ومودرنا واسترا زنيكا وجونسون، والأخير هو الوحيد المطلوب منه جرعة واحدة فقط وليس جرعتين.

وناشد حمدي إمام، المسؤولين السعوديين بالسماح بدخول هذه العمالة بعد أخد لقاح جونسون، وإجراء مسحة PCR المتبعة بالسعودية التي تسمح حاليا، ومنذ تاريخ 17 مايو، بسفر وعودة بعض الفئات منها المواطنين السعوديين والأطقم الصحية والدبلوماسيين.

وأضاف «إمام»، أن بعض هذه العمالة اضطر للسفر والإقامة ترانزيت في دول أخرى غير محظور السفر منها إلى السعودية مثل البحرين وكينيا، ولكن بتكاليف باهظة تتجاوز الـ30 ألف جنيه مصري للشخص الواحد.

وفي السياق نفسه، رحب حمدي إمام بمبادرة السعودية، والتي أعلنت فيها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن تمديد إقامات وتأشيرات خروج وعودة العمالة الوافدة العالقة خارج المملكة بسبب تعليق رحلات الطيران، من 13دولة بينهم مصر حتى نهاية يوليو 2021، مع إعفاءهم من الرسوم المقررة.

ويعد هذا التمديد الثاني الذي تجريه السعودية بعد تعليق رحلات الطيران من 20 دولة بينهم مصر في 9 فبراير الماضي.