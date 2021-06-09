إصابة ضابط وأمين شرطة في حريق مخزن مراتب بالفيوم

أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، تحسن الحالة الصحية لضابط وأمين شرطة بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، بعدما أصيبا باختناق شديد أثناء إطفاء حريق هائل، شب في مخزن مراتب بقرية قصر بياض التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

وأضافت المصادر، أنّ الضابط وأمين الشرطة جرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام وتم وضعهما تحت الملاحظة، مع إعطائهما الأدوية اللازمة، ووضعهما على جهاز التنفس الصناعي حتى زال الاختناق، وعاد التنفس بصورة طبيعية مرة أخرى.

اندلاع النيران في عقار سكني بسبب حريق هائل

وكانت بداية الواقعة حينما تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغاً من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن مراتب ومفروشات ومخدات، وامتدات النيران لتلتهم 4 أدوار سكنية، بقرية قصر بياض بنطاق المركز، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي.

المطافئ والإسعاف يسيطران على الحريق

وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبينّ أنّه شب في مخازن وسادات ومراتب بعقار سكني مكون من أربعة طوابق، بقرية قصر بياض بنطاق مركز أبشواي، وتبين من المعاينة الأولية للمعمل الجنائي أنّ الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.

النيران تلتهم المنزل ومخازن العقار

وامتدت ألسنة اللهب إلى مخازن مراتب ومخدات، كما امتدت إلى الأدوار الأربعة بالعقار، وجرى السيطرة على الحريق، بينما أصيب ضابط وأمين شرطة خلال محاولة السيطرة على النيران، بحالة اختناق شديدة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما نقلت سيارات الإسعاف الضابط وأمين الشرطة المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وجرى وضعهما على أجهزة التنفس الصناعي وإعطائهم الأدوية اللازمة، وتحسنت حالتهما واستقرت ولكنهما لا يزالان يخضعان للملاحظة.