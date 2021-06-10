«بيعيط كتير».. أم تنهي حياة طفلها الرضيع بـ «ريموت التليفزيون»

عاد الزوج البالغ من العمر 44 عامًا، موظف، من عمله إلى منزله في مدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية، وما أن دخل شقته حتى ٍتفاجأ بطفله، البالغ من العمر 3 أشهر فقط، ملقى على السرير وعلى وجهه ورأسه آثار نزيف لدماء كثيرة، وإلى جواره «ريموت» التليفزيون الذي كان عليه أيضًا آثار دماء، في الوقت الذي لم يجد زوجته في المنزل، ليكتشف أنها أخذت ملابسها وهربت.

الطفل في المستشفى ورجال المباحث يحققون في الواقعة

أخذ الزوج طفله وهرول به إلى المستشفى، أملا منه في إنقاذ حياته، إلا أنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، الأمر الذي أخبره به الأطباء في المستشفى، قبل أن تخطر إدارة المستشفى قسم شرطة بلبيس بالواقعة.

حضر إلى المستشفى قوة من رجال مباحث قسم شرطة بلبيس، وبسؤال الأب، اتهم زوجته أنها من قتلت طفلهما وفرت هاربة من المنزل، ليبدأ فريق البحث الجنائي في عمل تحرياته عن الواقعة.

القبض على الزوجة

بعد 3 أيام من الجريمة، تمكنت قوات الأمن من القبض على الزوجة الهاربة، ربة منزل تبلغ من العمر 24 عاما، واقتيدت إلى ديوان قسم شرطة بلبيس، وبسؤالها بعد مواجهتها بما توصلت إليه التحريات، اعترفت بارتكابها للجريمة، وقالت إنها ضربت الطفل على رأسه بيدها وبـ«ريموت» التليفزيون بسبب بكائه الشديد، ما أدى إلى وفاته، ثم أخذت ملابسها وهربت من المنزل خوفًا من زوجها.

وتحرر محضرا بالواقعة، أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأقوال الزوج، واعترافات الزوجة على نفسها، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

النيابة تأمر بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات

تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي لبيان الأسباب الحقيقية للوفاة، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم أمر قاضي المعارضات تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.