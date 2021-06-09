وزيرة التضامن: بدء تطعيم لقاحات كورونا للمسنين وذوي الإعاقة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم توفير لقاحات كورونا للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه تم البدء في إعطاء اللقاحات للمسنين بدور الرعاية، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية والحماية.

تطعيم 180 مسنا من بينهم 138 رجلا و42 سيدة

وأضافت القباج، فى تصريحات صحفية لها، أن أول قافلة لتطعيم الكبار بلا مأوى كانت بمجمع رعاية الأطفال والكبار بالشرقية، وذلك من خلال البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، و مديرية الصحة بالشرقية، حيث تم تطعيم 180 مسنا من بينهم 138 رجلا و42 سيدة، بالإضافة للعاملين بالدار وعددهم 80 موظفا.

وأكدت وزيرة التضامن، أنه تم البدء أيضا بالأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه فيما يخص الأيتام سيتم توفير اللقاحات لهم بمجرد السماح بذلك لأنهم مازالوا تحت سن 18 عاما.

وأوضحت أنه بجانب كبار السن وكبار بلا مأوى بدور الرعاية، سيتم توفير اللقاحات لكبار السن المستفيدين من تكافل وكرامة.

من جانبه، أكد محمود شعبان مسؤول الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها 162 دار مسنين تضم 3000 مسن، تلقى اللقاح حتي الآن ما يقرب من 900 حالة في 14 محافظة، وجار استكمال باقي المحافظات في تلقي اللقاح المتفق عليه، أما الحالات تحت 18 سنة لا يحق لهم تلقي اللقاح طبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

37 ألف و800 مسن بأندية المسنين

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، أن عدد دور المسنين 172 دارا، وعدد أندية المسنين 192، ويبلغ عدد المستفيدين 3474 بدور المسنين، وعدد المستفيدين في أندية المسنين 37800 مستفيد بنسبة إشغال 80%.