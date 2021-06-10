حظك اليوم الخميس 10-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

حب الذات والافتخار بالنفس المبالغ فيه من أكثر عيوب ومساوئ مواليد برج الأسد، لكنه في الوقت ذاته يمتلك قلبا حنونا، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزل المشروعات يجعل اليوم مناسبا للحصول على دعم أو مساندة من أشخاص مخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تلتقي شخصا يبحث عن معرفتك وقد تنمو علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.