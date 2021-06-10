 حظك اليوم الخميس 10-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بحبه لموازنة الأمور ولا يلجأ إلى التطرف في أسلوبه أو تفكيره، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.