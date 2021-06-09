إصابة طبيب في حادث انقلاب سيارة على طريق «مصر - الفيوم»

كان عائداً من عمله بأحد مستشفيات القاهرة، قادماً إلى محافظة الفيوم، لتوقيع الكشف على مرضى القلب بالمحافظة من المترددين على عيادته أو على مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وبينما كان يسير على الطريق بسرعة كبيرة انفجر إطار السيارة فجأة واهتزت السيارة يميناً ويساراً ولم يتمكن طبيب القلب من السيطرة عليها واختلت عجلة القيادة بين يديه فإنقلبت السيارة على جانب الطريق متسببة في إصابة الطبيب بإصابات بالغة، فيما توقف قائدي السيارات لإسعاف الطبيب، واستغاثوا بسيارات الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

بداية وقوع الحادث

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي قيادة طبيب قلب وأستاذ قلب بكلية الطب بجامعة الفيوم، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيرها بسرعة كبيرة على طريق مصر الفيوم الصحراوي، مما أدى إلى انقلابها.

نقل الطبيب للمستشفى

وهرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ أنّ المصاب هو الدكتور ياسر جمعة محمد طبيب القلب وأستاذ القلب بكلية الطب بجامعة الفيوم، حيث كان عائداً من عمله بالقاهرة إلى محافظة الفيوم، وانفجر إطار السيارة فجأة، واختلت عجلة القيادة بين يديه ولم يتمكن من السيطرة عليها فانقلبت السيارة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية، كما جرى تحرير المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

نقل الطبيب للقاهرة

وجرى تحويل الطبيب المصاب إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة في محافظة القاهرة، بناءاً على رغبة الطبيب.