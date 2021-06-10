انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بـ«تعليم الجيزة» اليوم

تنتهي اليوم امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021، في مدارس محافظة الجيزة، بمادة الدراسات الاجتماعية، التي تعقد ورقيا في لجان مؤمنة، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية المكثفة كافة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية، بما يحافظ على التباعد الاجتماعي.

وقال مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن الامتحانات تسير بشكل جيد منذ بداية عقدها، مؤكدا أنه لم ترصد أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين، قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وأضاف «الجيار» لـ«الوطن»، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنتهي اليوم وفق جدول الامتحانات، موضحا أن أعمال التصحيح تتم بشكل يومي تمهيدا لاعتماد النتيجة من المحافظة وإعلانها للطلاب، مؤكدا أن درجات الطلاب حتى الآن مبشرة، منوها إلى أنه لم ترصد أي حالات غش أو شغب بين الطلاب في اللجان الامتحانية.

«الجيار»:نسقنا مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية الامتحانية

وتابع وكيل المديرية، أنه تم التأكيد على جميع موجهي المواد بضرورة الالتزام بالمقرر الدراسي في وضع أسئلة الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات وضعت وفق مواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتا إلى أن المديرية تقيم كل امتحان لمعرفة درجة صعوبته بالنسبة للطلاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية الامتحانية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد على مستوى المديريات ولا تعقد على مستوى الجمهورية ورقيا كل مادة منفصلة لتجنب التكدس في المدارس، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الامتحانات عقدت في جو من الهدوء، وحرصت على التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات.