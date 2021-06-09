محافظ الشرقية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية لرصف دائري «الرملية»

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لرصف ورفع كفاءة الطريق الدائري الجديد بخليج «الرملية»، في مدينة الزقازيق، الذي يربط بين امتداد شارع «طلبة عويضة» وشارع «السلام» من ناحية منطقة القومية، وطريق القنايات الزقازيق، امتداد موقف المنصورة من ناحية شارع «عمر شاهين»، بطول 2 كيلومتر، وبتكلفة 15 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه يجري تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لرصف ورفع كفاءة المحور المروري الجديد بطريق خليج الرملية، وتشمل أعمال الرصف والإنارة والتجميل، وتركيب علامات إرشادية وتحذيرية، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، التي شملت تغطية الخليج باستخدام مواسير خرسانيه قطر 1 متر، ووضع طبقة من الرمال لتأسيس الطريق، وذلك على مسافه 2 كيلومتر، بتكلفه 5 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بنهاية العام الحالي.

وأضاف محافظ الشرقية أن شارع خليج الرملية يمثل محوراً مرورياً جديداً، يسهم في فك الاختناقات المرورية بمناطق «طلبه عويضة والقومية والغشام وشارع السلام وشارع عمر شاهين وامتداده»، من ناحية موقف المنصورة.

وأكد أن المحافظة وضعت خطة لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وخلق محاور مرورية جديدة، تسهم في استيعاب حجم حركة النقل المتزايدة تيسيراً على المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، خاصةً في أوقات الذروة.