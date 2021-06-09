وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديري المستشفيات العامة لمناقشة خطة العمل

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا، اليوم، مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة مديري المستشفيات لخطة العمل اليومية، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وشدد وكيل الوزارة علي متابعة الصيانة الدورية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية بالأقسام الطبية بالمستشفيات، وسرعة إصلاح أي أعطال، والاستفادة القصوي من الاعتمادات المالية المخصصة لها قبل إنتهاء العام المالي الحالي، كما وجه بتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات.

وأكد علي مديري المستشفيات ضرورة تأهيل الأقسام الطبية لاعتمادها ضمن برنامج الزمالة المصرية، ومتابعة تدريب الأطباء ضمن البرنامج، وأهمية توفير السكن اللائق للمتدربين، كما أكد علي المتابعة المستمرة والمكثفة لمختلف الاقسام الطبية خلال الفترات الصباحية والمسائية، موجهاً بتلافي السلبيات، وسرعة حل المشكلات، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة التأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين لتغطية مختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، ومن توافر أسطوانات الأكسجين الكافية بالمخازن، ومتابعة الإستهلاك اليومي للأكسجين وفقاً للحالات الصحية بالمستشفي، مؤكداً علي أهمية منظومة العلاج علي نفقة الدولة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وقدم الشكر لمدير مستشفي بلبيس علي جهوده المبذولة في تطوير العناية المركزة بمستشفي وأصبحت تسع لعدد 24 سرير بدلاً من 10 أسرة، والشكر لمدير مستشفي السعديين علي جهوده أيضا في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، ومدير الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية علي جهوده المخلصة أمس في سرعة تحويل حالات مرضية ومتابعته لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.