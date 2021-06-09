مستجدات أعمال «حياة كريمة» بأسوان.. قطار التنمية في قرى النوبة «صور»

واصل قطار مبادرة «حكاية كريمة»، السير في محطات التنمية في محافظة أسوان، بمعاينة مواقع محطات رفع الصرف الصحي لقرى مركز نصر النوبة، وذلك بعد إسناد مشروعات الصرف الصحي بقرى «عنيبة- أرمينا- مصمص- أبريم - قورتة أول- قورتة ثالث- كشتمنة شرق- كشتمنة غرب- السيالة- المحرقة- وادي العرب- دابود- دهميت- الأمبركاب- الدكة - البراعم والأمل»، بحضور مهندسين من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، واستشاري الهيئة بالقاهرة، بإرشاد المجالس القروية، وتحت إشراف الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة.

يأتي ذلك مع استمرار أعمال الشبكات بقرى الرديسية ووادي الرديسية والطوناب، محافظة أسوان، مركز إدفو، حيث تجري الأعمال، تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة لدفع العمل بالمشروعات الجارية، والمخطط تنفيذها ضمن البرنامج التنموي العملاق «حياة كريمة»، من خلال تنسيق الآداء التنفيذي على الأرض، بين كل الجهات الحكومية المختصة، والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية، وهو توفير حياة كريمة لكل مواطن، وتحسين مستوى المعيشة بـ31 قرية رئيسية، و114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كل عوامل النجاح للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، في إطار مبادرة «حياة كريمة».