أعلن عنها البنك المركزي عن مبادرة التمويل العقاري، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية خاصة لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به، وتستهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد، ويسأل بعض الشركات والمؤسسات العقارية عن شروط استفادة شركات التمويل من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، شروط استفادة شركات التمويل من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

شروط استفادة شركات التمويل من مبادرة «المركزي» للتمويل العقاري

1- توقيع عقد ملزم «بروتوكول للتعامل» بين البنوك والشركات لتطبيق جميع شروط وإجراءات العمل بالمبادرة وخاصة فيما يتعلق بأسعار وشروط الإقراض للعملاء.

2- تقوم الشركات بالمطالبة بالتعويض عن فارق سعر العائد من خلال البنوك.

3- التأكيد على قيام شركات التمويل العقاري بالصرف للمطور العقاري قبل إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري.

4- كما تتيح مبادرة التمويل العقاري استفادة المعاشات أو المستفيدين من المعاشات «الابنة أو الزوجة»، بشرط ألا يتجاوز عمرها 75 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش على الجهة الممولة.

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

كما يشترط أن يكون العميل المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، مصري الجنسية، وتتيح مبادرة التمويل العقاري، فائدة متناقصة 3%، وتقسيط لمدة أقصاها 30 عامًا، ويشترط أن تكون الوحدات مسجلة، وليس عليها أي مخالفات، وجاهزة للمعيشة، أي كاملة التشطيب.

كما يشترط أن تكون الوحدة السكنية بغرض السكن الدائم، كى تستفيد من مبادرة التمويل العقاري.