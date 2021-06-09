محافظ بني سويف يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

ترأس محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة المعوقات والسلبيات خلال الفترة الأخيرة، وكذلك إنجازات الخطة السكانية للجهات المشاركة، وعرض مؤشرات محافظة بني سويف لعام 2020.

كما استعرض الاجتماع بعض المشكلات والتحديات التي تواجه الجهات الشريكة أثناء تنفيذ خطة المجلس، وعرض مقترحات تفعيل العمل السكاني.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبا المحافظ، والدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان، والدكتورة فاتن غازي، مقررة المجلس القومي للسكان، والدكتور ياسر جمال، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس، ونجلاء محمد، مقرر فرع المجلس القومي للسكان ببني سويف، وقرني عبد الحليم، مدير إدارة الإحصاء بديوان عام المحافظة، وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى قطاعات الصحة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار والثقافة والشباب والرياضة والمطرانية والمجلس القومي للمرأة ومركز النيل للإعلام.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور والموضوعات، تضمنت توصيات الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية شهر ديسمبر الماضي، وما تم تنفيذه من تلك التوصيات، بالإضافة إلى عرض إنجازات الخطة السكانية للجهات المشاركة، وعرض مؤشرات محافظة بني سويف لعام 2020، والتي تضمنت الأنشطة الإعلامية والتدريبية، وأعداد المنتفعات الجدد، والحماية المستهدفة والمحقق منها، والإحصاءات الحيوية الخاصة بالمواليد والوفيات ومعدلات الزيادة الطبيعية، بجانب استعراض بعض المشكلات والتحديات التي تواجه الجهات الشريكة أثناء تنفيذ خطة المجلس، وعرض مقترحات تفعيل العمل السكاني.