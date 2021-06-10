تعرف على عقوبة توصيل المياه لأكثر من شقة على عداد واحد

يتساءل عدد كبير من المواطنين القاطنين في عقارٍ واحد وبه أكثر من وحدة سكنية، هل يجوز توصيل عداد المياه مسبق الدفع لعدد من الوحدات السكنية، خاصة بعد تنفيذ شركات مياة الشرب بالمحافظات خطة للتوسع في تركيب هذه العدادات.

فصل المياه عن الوحدات المخالفة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن عداد المياه مسبق الدفع مخصص لشقة واحدة، وستتم المحاسبة على شرائح عالية، ودفع غرامية مخالفة شروط التعاقد وفصل المياه عن الوحدات المخالفة، في حالة توصيل أكثر من شقة على عداد واحد.

3 مستندات مطلوبة لتركيب عداد مياه خاص بالشقة

وحددت الشركة القابضه لمياة الشرب والصرف الصحي المستندات والأوراق التي يجب أن يتقدم بها المواطنين الراغبين في تركيب عداد مياه خاص لوحدتهم السكنية وهي:

- عقد الملكية أو الإيجار.

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مياه من العقار.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية:

- طلب بتركيب العداد الفرعي للعقار المقصود.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- الرسومات الهندسية أو رسم كروكي للعقار المقصود.

- موافقة من الجهة الإدارية المختصة.

- سند الحيازة أو الملكية.

- رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص بالمنتفع.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- آخر إيصال سداد مياه للعداد الرئيسي.

- بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث في حالة إذا كان العداد الفرعي لإحدى المحالات التجارية.

- موافقة من المالك أو اتحاد الملاك أو 3 من السكان على الأقل على تركيب المنتفع للعداد الفرعي.

- لابد من تقديم أي من المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك لصحة وسلامة عملية التوصيل.

إجراءات تركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية خلال 10 أيام

- يتقدم المنتفع بطلب تركيب العداد الفرعي بشركة المياه.

- يسدد المنتفع قيمة رسوم المعاينة.

- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.

- احتساب تكلفة مقايسة لتركيب عداد فرعي وما يخص العميل من مديونية العداد الرئيسي.

- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

- يسدد المنتفع قيمة المديونية، التي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- يتوجه الفني المختص للمخازن لصرف المهمات الخاصة بعملية التركيب.

- يتوجه الفنيين لإعداد الممقايسة الختامية.

- توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

- يركب عداد المياه الفرعي لعقار به وصلة رئيسية خلال 10 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.