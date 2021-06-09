عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة

قال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد التهنئة للرئيسة التنزانية، لتوليها منصبها الجديد، والتمنيات بخالص التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

كما أكد الرئيس خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية التنزانية، وما شهدته من تطور متنام في أعقاب زيارته إلى العاصمة دار السلام في 2017، والتطلع للتباحث والتعاون مع الرئيسة التنزانية، من أجل تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري مع الجانب التنزاني، وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

وأعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيرةً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات، ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا، مشيدةً بالدعم المصري للجهود التنموية التنزانية، خاصةً من خلال مشروع إنشاء سد «جوليوس نيريري»، الذي يمثل نموذجا يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، إلى جانب أنه يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات قضية السد الإثيوبي، حيث أكد الرئيس ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد، وجرى التوافق على دعم مسار المفاوضات من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف الثلاثة، والحفاظ على الأمن المائي لدولتي المصب.