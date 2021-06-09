وزير التعليم ردا على طالبة لديها مشكلة في التابلت: «يمكنك الإجابة على البابل شيت فقط»

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على طالبة في الصف الثالث الثانوي، حول إمكانية أداء الامتحان ورقياً فقط على البابل شيت لكونها لا تتمكن من الدخول على نظام الامتحان من التابلت بسبب مشكلات تقنية والتي جاءت رسالتها على جروب «أدعم طارق شوقي» قائلة: «لو مينفعش امتحن على التابلت بسبب مشكلة في النظام هل ممكن أقفل التابلت وامتحن ورقي وهاخد الدرجة ولا لا»، وجاء رد الدكتور طارق شوقي «نعم».

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الإجابة على البابل شيت إلزامية، مضيفا أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد بالنظامين الورقي والإلكتروني، مؤكداً أن الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم عرض موضوع التنسيق المنفصل لطلبة المنازل والإعادة والتقسيم على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أنه تم شرح وجهة النظر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أن القرار النهائي في كل ما يتعلق بأمور التنسيق هو قرار المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود ما يسمح به القانون.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة تبدأ اعتبارا مـن يوم السبت 10 يوليو 2021، موضحة أنه ستعقد امتحانات طلاب الشعبة العلمية والعلوم والرياضيات فـي أيام مستقلة عن أيام امتحانات طلاب الشعبة الأدبية، ويعقد امتحان مختلف لكل شعبة.