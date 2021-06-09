السفير الفرنسي: دور مصر في غزة وإعادة التفاوض حول حل الدولتين يستحق الثناء

قال السفير الفرنسي لدى القاهرة، ستيفان روماتيه، إنه يجب الثناء على الدور الذي لعبته مصر في أزمة غزة الأخيرة، مشددًا على أنه دون الدور المصري، لم يصل الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي مر عليه بالفعل أسابيع، حيث لعبت مصر دورًا رئيسًيا بفضل اتصالاتها مع إسرائيل ومختلف الأطراف الفلسطينية، ولا سيما حماس.

دور مصر لا غنى عنه

وأضاف «روماتيه»، في لقاء خاص مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن كل ذلك يُلقي الضوء على الدور الذي لا غنى عنه لمصر في المنطقة، مشددًا على أنه لا وصول لوقف إطلاق النار أمر حسن، ولكن هناك ثلاثة أولويات أخرى، أولها أنه يجب تقوية وقف إطلاق النار والعمل على الاستمرار فيه.

وتابع السفير الفرنسي لدى القاهرة، أن مصر تجري حاليا جولات دبلوماسية مكوكية مع إسرائيل ومختلف الفصائل الفلسطينية، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، فالأولوية تكمن في العمل من أجل استمرار سريان وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة، أما الأولوية الثانية فهي العمل بالتعاون الوثيق مع مصر ودول أخرى لا سيما الأردن، في مجال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، حيث تعرض القطاع لعمليات تدمير كبيرة، وتأثر السكان تأثرا كبيرا بالحرب التي حدثت، واستمرت 15 يوما، سواء في مجال الصحة أو الغذاء أو الطاقة، ويجب مد العون لهم.

التنسيق مع مصر والأردن

وأوضح أنهم ينسقون مع مصر والأردن من أجل ضمان توزيع المساعدات الإنسانية ثم في مرحلة لاحقة بدء عملية إعادة إعمار البنية التحتية التي طالها التدمير، ولا سيما البنية التحتية في مجال الصحة والتعليم، مشددا على أهمية فتح عملية سياسية لكي لا يحدث التدمير مرة أخرى، وبدونها يمكن أن تحل في أي وقت عملية تدمير جديدة، وطالما لم يتم تسوية الصراع الفلسطيني سيظل هذا الصراع في قلب التوترات التي تعصف بالشرق الأوسط، ويجب استعادة التفاوض حول هدف واحد وهو حل الدولتين من أجل صياغة ومنح مستقبل للشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن للحصول على دولته.

وأكد أنهم يعملون على هذا الأمر والتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية، لكي لا تحدث أزمات جديدة في أي وقت.