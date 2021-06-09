محافظ الشرقية يلتقي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية

التقى محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، لمناقشة المشروعات التجارية المُقامة بالمحافظة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.

تناولت الزيارة آخر المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء المنطقة التجارية بالعصلوجي، والمُنفذ من خلال شركة «العروبة مصر» للتطوير العمراني، باستثمارات نحو 1.2 مليار جنيه، وتوفر حوالي 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تم التطرق لمشروع إقامة منطقة تجارية ولوجستية بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية «المصرية بلازا» بمدينة الزقازيق، من أراضى أملاك الدولة، الذي تم التعاقد عليه ووضع حجر الأساس له فى عام 2019، والمُقام على مساحة حوالي 10 آلاف متر مربع، ويجري تنفيذه من خلال إحدى الشركات المطورة (S.M.H) باستثمارات تصل إلى حوالي مليار جنيه، ويوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الشرقية أن من أهداف إقامة المناطق التجارية توفير فرص عمل جادة وحقيقية لأبناء المحافظة، ليعود بالأثر الإيجابي على التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية قطعت شوطاً كبيراً مع الجهاز والشركة المنفذة، لتجهيز الموقع، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة، لتنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد، وتحقيق الحلم لإقامة منطقة تجارية لوجستية وسكنية متكاملة، تمثل نقله نوعية وحضارية لأهالي المدينة.

وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة أنهى كافة الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات العملاقة، لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الجاد، وخلق منافسة حقيقية، وتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أن الهدف من إقامة مثل هذه المناطق التجارية بعدد من المحافظات، وصول السلعة للمستهلك بالسعر المناسب، وتحقيق الجودة العالية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة، تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، للحد من مخاطر التقلبات السعرية، والعمل على ثباتها، نتيجة تنمية وزيادة أساليب وطرق المنافسة المشروعة، من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات تحت سقف واحد، والتي تعد أحد أهم أهداف التجارة الداخلية.

كما تطرق الجانبان، خلال الاجتماع، إلى مناقشة إقامة منطقة تجارية متكاملة بمحافظة الشرقية، تنفيذاً لأهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية وسعيه لنشر مثل هذه المشروعات الخدمية والتجارية واللوجستية في جميع محافظات الجمهورية، لدفع عجلة التنمية والاستثمار في كافة القطاعات.

وتم استعراض مستقبل تطوير التجارة الداخلية بالمحافظة في المرحلة المقبلة، وسُبل تطوير وتعزيز التعاون بين المحافظة والجهاز، كما اتفق الجانبان على اختيار مكان بمحافظة الشرقية، لإعداده وتجهيزه لإنشاء مكتب متميز شامل كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، على غرار ما تم افتتاحه في محافظة بورسعيد مؤخراً.