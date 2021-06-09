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هيئة قصور الثقافة تستعد لمعرض الكتاب 2021 بسلسلة إصدارات وكتب مخفضة

كتب:

إلهام زيدان
04:08 م | الأربعاء 09 يونيو 2021
الشاعر جرجس شكري

الشاعر جرجس شكري

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، بسلسلة من الإصدارات الجديدة والكتب المخفضة في مختلف السلاسل، للمشاركة في الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المزمع انعقاده في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

وقال الشاعر جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة لـ«الوطن»: مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة يعمل حاليا على تجهيز مشاركة الهيئة في معرض الكتاب في دورته الحالية، بإصدار مجموعة من الكتب المتميزة في مختلف أفرع الثقافة والمعرفة التى يقبل عليها القارئ، خاصة أنها تقدم بأسعار مخفضة للغاية وفي متناول الجميع.

وتابع: الهيئة تركيزها على احتياجات القارئ المصري بالأساس، انطلاقا من فلسفة عملها الأساسية الهادفة لوصول الثقافة لمختلف ربوع الوطن.

وأوضح: لذلك نطرح إصداراتنا في منافذ البيع المتواجدة في المواقع الثقافية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومؤخرا تم فتح منفذ البيع بسور أكاديمية الفنون، ليخدم منطقة الهرم والمناطق المجاورة، كما تحرص الهيئة على إقامة المعارض الدائمة بقصور الثقافة بمختلف الأقاليم المصرية.

معرض الكتاب 2021

وتواصل قطاعات وزارة الثقافة استعداداتها لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ناقشت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مع الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة، ونائبه الدكتور أحمد بهي، تجهيزات المعرض.

كما تعمل هيئة الكتاب على التنسيق مع مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، الشريك الاستراتيجي، للعمل على التجهيزات الخاصة بالمعرض.

كما وجهت الوزيرة بإطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك»، في الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات الإصدارات من دور النشر وقطاعات الوزارة، على ألا يتجاوز سعر الإصدار فيها 20 جنيها.

وأعلنت الوزارة أن عدد دور النشر يتجاوز 700 ناشراط مصري وأجنبي، إضافة إلى التوكيلات، وكذلك عن تنظيم الأنشطة افتراضيا من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، باستثناء حفل الإعلان عن جوائز المعرض.

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