حبس ممرض وإخلاء سبيل ممرضتين في اختفاء أمبولات مخدرة بسفاجا

قررت نيابة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، حبس ممرض على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ممرضتين، في َواقعة اختفاء عدد من الأمبولات المخدرة بمستشفى سفاجا المركزي.

تلقى مدير أمن البحر الأحمر، اللواء سليمان شتا، إخطاراً من اللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة سفاجا من مديرة المستشفى المركزي، باختفاء 20 أمبول مخدر، وأن التحقيقات الإدارية، التي تمت بمعرفة الجهات القانونية بالمستشفى، أثبتت تورط ممرض وممرضتين في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وخلصت تحقيقات النيابة العامة إلى إخلاء سبيل الممرضتين المتهمتين في الواقعة، وحبس ممرض يُدعى «أ. ع.»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تورطه في الواقعة.

وأكد محامي الممرضتين أن نيابة سفاجا أخلت سبيلهما بعد التأكد من عدم وجود أي علاقة لهما بواقعة اختفاء الأمبولات المخدرة، مشيراً إلى أن إحدى الممرضتين كانت في إجازة خارج المدينة وقت الحادث، واعتبر أن قرار النيابة بإخلاء سبيلهما دليل على براءتهما مما نسب إليهما من اتهامات، مشيراً إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها مع الممرض المتهم في الواقعة، وأصدرت قراراً بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، باستمرار عمل الفرق الطبية لاعطاء لقاح فيروس كورونا في المنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي للجائحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتوفير خدمات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد بالمنازل لغير القادرين على التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح المنتشرة على مستوى المحافظة.