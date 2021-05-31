إعلان نتيجة أعمال لجنة التظلمات بديل العشوائيات في مدينة سفاجا

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، عن انتهاء لجنة التظلمات من البت في الطلبات المقدمة من أهالي منطقة زرزارة لفحص المستحقين لمساكن بديل العشوائيات بحي الروضة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

كان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أمر بتشكيل لجنة من مجلس مدينة سفاجا وبمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية لفحص التظلمات ومستحقي البعد الاجتماعي من أهالي منطقة زرزاره تمهيدا لنقلهم إلى مساكن بديلة العشوائيات وإزالة المنطقة نظرا لما تمثله من خطورة داهمة.

وأشارت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، إلى أن اللجنة أسفرت بعد الفحص المدقق لـ61 حالة عن استحقاق 42 حالة لبلوك سكني و14 حالة وحدة سكنية «شقة»، كما تم التوصية بعرض 4 حالات على المحافظ وتم استبعاد حالة لعدم الإقامة بالمنطقة.

وأضافت رئيس المدينة أن لجنة التظلمات تلقت 109 حالات من الملاك، أسفرت عن أحقية 12 حالة لبلوكات و7 حالات وحدات سكنية وتم استبعاد 90 آخرين، كما تقدم من المستأجرين 59 حالة انطبقت على 5 حالات منهم الشروط و5 حالات لم تتوافق مع الشروط و54 حالة تم رفضها.

وأكدت أن سكان العشوائيات الذين يتم نقلهم للمساكن البديلة للعشوائيات، هم ملاك العشوائيات من قبل 2006، حيث يتم تعويضهم ببلوك بديل العشوائيات والملاك ما بعد 2006 يتم تعويضهم بوحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق.

ولفتت إلى أنه جارٍ استكمال أعمال نقل سكان المناطق العشوائية «زرزارة» إلى المساكن بديل العشوائية «مساكن الروضة»، وإزالة المساكن العشوائية فور نقلهم.